Окупанти обстріляли Куп’янськ: поранено чоловіка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 листопада близько 12:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ.

Отримав поранення 35-річний чоловік. У місті пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости