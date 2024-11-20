Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:25
Просмотров: 41

У Харкові тролейбус №27 тимчасово змінить маршрут: ремонт контактної мережі

У Харкові тролейбус №27 тимчасово змінить маршрут: ремонт контактної мережі

Рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській, на ділянці від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут», буде припинений з 10:00 до 15:00 21 та 22 листопада.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

В цей період тролейбус №27 курсуватиме за маршрутом тролейбуса №11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Новобаварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Новобаварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 