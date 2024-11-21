Удар дрона в Високому та загиблий на пожежі: дані ДСНС Харківщини за добу

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж спричинених ворожими обстрілами. Один раз підрозділи ДСНС виїжджали на обстеження території після ворожого обстрілу.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селищі Високий Харківського району російський безпілотник влучив у нежитлову будівлю: постраждала 64-річна жінка.

Вранці 20 листопада виникла побутова пожежа в селі Оскіл Ізюмського району. Горів житловий будинок на площі 140 кв. м. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка.

Агентство Телевидения Новости