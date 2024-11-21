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Під час ракетної атаки на Україні ППО збила шість крилатих ракет: деталі

Під час ракетної атаки на Україні ППО збила шість крилатих ракет: деталі

Уранці 21 листопада з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. Силами ППО було збито шість ракет.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Зокрема, з Астраханської області рф було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К – аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків – Волгоградська область).

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.

Агентство Телевидения Новости

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