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В Україні посилили обмеження енергопостачання

В Україні посилили обмеження енергопостачання

Застосовані 21 листопада під час повітряної тривоги аварійні відключення – скасовані. Надалі сьогодні відключення діятимуть за графіками у низці областей.

Про це повідомили в Укренерго.

Обмеження енергопостачання діятимуть у Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ у такому обсязі:

8:00 – 19:00 – дві черги відключень

19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, коли світло повертається за графіком, споживайте електроенергію ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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