У п’ятницю на Харківщині будуть діяти графіки відключень світла

Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 6:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, зазначають у Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости