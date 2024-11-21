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У п’ятницю на Харківщині будуть діяти графіки відключень світла

У п’ятницю на Харківщині будуть діяти графіки відключень світла

Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 6:00 до 22:00 буде застосовуватися графік погодинних відключень.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, зазначають у Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости

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