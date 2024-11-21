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Приїхали на дитяче свято та зникли: у Харкові поліція розшукала двох малолітніх хлопців

Приїхали на дитяче свято та зникли: у Харкові поліція розшукала двох малолітніх хлопців

Поліцейські Харкова повернули батькам зниклих братів.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 

21 листопада до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 7 та 8-річних рідних братів. 

Заявниця повідомила, що відвела синів на дитяче свято та залишила їх на деякий час там. По закінченню свята мати дізналась, що хлопці самостійно пішли у невідомому напрямку.

На пошуки зниклих дітей був орієнтований особовий склад поліції. Працівники ювенальної превенції перевірили місця ймовірного перебування дітей, громадський транспорт та спільними зусиллями з поліцейськими відділу поліції в метрополітені знайшли хлопців на платформі станції метро. 

Поліцейські передали малечу матері. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.

З родиною правоохоронці провели профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

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