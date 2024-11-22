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На вулиці Куликівській у Харкові тимчасово заборонять рух транспорту

На вулиці Куликівській у Харкові тимчасово заборонять рух транспорту

Рух транспорту на вул. Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вул. Дарвіна, буде заборонений з 25 листопада по 6 грудня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі середнього тиску між будинками №46 та №48 на вул. Куликівській.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Чорноглазівською, вул. Григорія Сковороди, вул. Дарвіна, узвозом Куликівським та іншими прилеглими вулицями.

Агентство Телевидения Новости

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