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Пів мільйона снарядів у найближчі тижні передасть Чехія Україні

Пів мільйона снарядів у найближчі тижні передасть Чехія Україні

Чехія у найближчі тижні передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру в рамках ініціативи підтримки Збройних Сил України.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє Кореспондент.

За його словами, боєприпаси надійдуть в Україну до кінця 2024 року.

Ліпавський підкреслив, що Чехія не зупиниться на досягнутому та продовжить надавати необхідну підтримку Україні, зокрема в контексті зусиль України щодо вступу до ЄС і НАТО.

Міністр також акцентував на важливості для України мати надійний захист.

Агентство Телевидения Новости

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