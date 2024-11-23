Вітер та дощ: прогноз погоди по Харкову на 23 листопада

За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарна погода, значні опади, переважно у вигляді дощу.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер південно – східний з переходом у північно – західний, 7 – 12 м/с; у першій половині дня пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 8 – 10° тепла.

По області хмарна погода, значні опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер південно – східний з переходом у північно – західний, 7 – 12 м/с; у першій половині дня пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 7 – 12° тепла.

Агентство Телевидения Новости