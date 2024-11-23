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Вітер та дощ: прогноз погоди по Харкову на 23 листопада
За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарна погода, значні опади, переважно у вигляді дощу.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер південно – східний з переходом у північно – західний, 7 – 12 м/с; у першій половині дня пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 8 – 10° тепла.
По області хмарна погода, значні опади, переважно у вигляді дощу.
Вітер південно – східний з переходом у північно – західний, 7 – 12 м/с; у першій половині дня пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 7 – 12° тепла.