День пам’яті жертв Голодомору: у Харкові приспустили державний прапор

У День пам’яті жертв голодоморів на головному флагштоку Харкова приспустили державний прапор.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Також прапори приспустили на адміністративних будівлях.

Померлих від штучного голоду в Україні вшановують у четверту суботу листопада.

День пам’яті жертв Голодомору 2024 року настає 23 листопада. Пам’ятну дату встановлено 1998 року за указом президента Леоніда Кучми.

31 країна світу визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.

Агентство Телевидения Новости