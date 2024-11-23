Дев’ять атак окупантів зупинили ЗСУ на Харківщині за добу

Оперативна інформація станом на 8:00 23.11.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 3 одиниці спецтехніки окупантів.

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