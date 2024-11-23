Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 98

Польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині»

Польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині»

Зранку у суботу, 23 листопада, польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині».

Про це повідомило RMF24, передає «Європейська правда».

За словами співорганізатора блокади, яка розпочалася зранку 23 листопада, фермери протестують з двох причин.

Перша, як передають журналісти – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Друга – «занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами» МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

«Ми хочемо чинити тиск на тих, хто перебуває при владі, щоб ця угода не відбулася», – заявив він.

Як повідомляють журналісти, фермери перекрили національну дорогу 28. На пішохідному переході, біля залізничного шляхопроводу на в’їзді до Медики, вони не пропускають вантажівки, що їдуть з України.

З іншого боку, вантажівки, що їдуть з Польщі в Україну, пропускають лише по одній на годину. В обох напрямках безперешкодно проїжджають легкові автомобілі, автобуси, гуманітарні автомобілі. Поліція заявляє, що забезпечить проїзд національними дорогами 77 і 28, а також маршрутами в межах міста.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 