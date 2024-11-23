Зранку у суботу, 23 листопада, польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині».

Про це повідомило RMF24, передає «Європейська правда».

За словами співорганізатора блокади, яка розпочалася зранку 23 листопада, фермери протестують з двох причин.

Перша, як передають журналісти – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Друга – «занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами» МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

«Ми хочемо чинити тиск на тих, хто перебуває при владі, щоб ця угода не відбулася», – заявив він.

Як повідомляють журналісти, фермери перекрили національну дорогу 28. На пішохідному переході, біля залізничного шляхопроводу на в’їзді до Медики, вони не пропускають вантажівки, що їдуть з України.

З іншого боку, вантажівки, що їдуть з Польщі в Україну, пропускають лише по одній на годину. В обох напрямках безперешкодно проїжджають легкові автомобілі, автобуси, гуманітарні автомобілі. Поліція заявляє, що забезпечить проїзд національними дорогами 77 і 28, а також маршрутами в межах міста.

Агентство Телевидения Новости