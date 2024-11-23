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Сьогодні о 16:00 оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих у Голодоморі

Сьогодні о 16:00 оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих у Голодоморі

Сьогодні вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору.

О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих, про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

В Україні внаслідок Голодомору загинули від 3 до 7 мільйонів людей. Харківщина зазнала величезних втрат — лише в нашій області вони оцінюються близько в 1 мільйон, зазначив Синєгубов.

Вшануйте пам’ять мільйонів загиблих о 16:00 хвилиною мовчання та запаленою свічкою у вікні своєї оселі.

Агентство Телевидения Новости

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