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З розрахунку квоти для бронювання виключили військовозобов’язаних жінок

З розрахунку квоти для бронювання виключили військовозобов’язаних жінок

Кабінет міністрів в оновленому порядку бронювання від мобілізації зберіг базову квоту бронювання на рівні 50% від кількості військовозобов’язаних на підприємстві або в установі, однак виключив із загального числа військовозобов’язаних для її розрахунку жінок.

Відповідний порядок затверджено постановою уряду №1332, повідомляє Кореспондент.  

Згідно з нею, із загального числа військовозобов’язаних для розрахунку квоти також виключаються окремі категорії держслужбовців, а також голови місцевих рад.  

Відповідні зміни можуть суттєво вплинути на допустиму кількість заброньованих в окремих галузях, де велика кількість військовослужбовців-жінок, наприклад у фармацевтиці.

Агентство Телевидения Новости

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