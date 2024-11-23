З розрахунку квоти для бронювання виключили військовозобов’язаних жінок

Кабінет міністрів в оновленому порядку бронювання від мобілізації зберіг базову квоту бронювання на рівні 50% від кількості військовозобов’язаних на підприємстві або в установі, однак виключив із загального числа військовозобов’язаних для її розрахунку жінок.

Відповідний порядок затверджено постановою уряду №1332, повідомляє Кореспондент.

Згідно з нею, із загального числа військовозобов’язаних для розрахунку квоти також виключаються окремі категорії держслужбовців, а також голови місцевих рад.

Відповідні зміни можуть суттєво вплинути на допустиму кількість заброньованих в окремих галузях, де велика кількість військовослужбовців-жінок, наприклад у фармацевтиці.

Агентство Телевидения Новости