Чотири атаки рашистів відбили ЗСУ на Харківському напрямку, на Куп’янському – вісім

Оперативна інформація станом на 16:00 23.11.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення в районі Тихого досі тривають.

Вісім штурмів загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог сім разів безрезультатно атакував у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Тернів.

За підтримки авіації на Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм.

На Краматорському напрямку противник сьогодні один раз без успіху штурмував позиції українських захисників у районі Ступочок. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник двічі марно атакував позиції наших військ у районах Торецька, водночас завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами в районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля та Зоря, загалом скинувши десять бомб.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 керованих авіабомб.

За наявною інформацією на даний час, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області рф, зокрема 9 із реактивних систем залпового вогню.

Агентство Телевидения Новости