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Поліція продовжує евакуювати людей з прифронтових територій Харківщини

Поліція продовжує евакуювати людей з прифронтових територій Харківщини

Поліція здійснює евакуацію людей з населених пунктів Куп’янського району, які піддаються постійним ворожим обстрілам.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Працівники Куп’янського райвідділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали трьох чоловіків та чотирьох жінок. 

Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам.

У поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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