Поліція продовжує евакуювати людей з прифронтових територій Харківщини
Поліція здійснює евакуацію людей з населених пунктів Куп’янського району, які піддаються постійним ворожим обстрілам.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Працівники Куп’янського райвідділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали трьох чоловіків та чотирьох жінок.
Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам.
У поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.