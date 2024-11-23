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У січні ми побачимо пропозиції Трампа, у нас буде план завершення війни, – Зеленський

У січні ми побачимо пропозиції Трампа, у нас буде план завершення війни, – Зеленський

Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, необхідно почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни, це можливо буде в січні, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав… Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни», – сказав Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.

Він також додав, що «не хотів, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що в нас є тільки наш план і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда».

Водночас президент наголосив, що глобальний Південь буде на боці України й на боці закінчення війни, коли США матимуть сильнішу позицію.

«Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну – ІФ-У). Є відповідні кроки для цього… Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами», – зазначив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

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