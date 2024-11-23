У Харкові на Салтівці легковик наїхав на двох пішоходів, їх ушпиталили

У Салтівському районі в результаті аварії постраждали двоє пішоходів.

Поліція встановлює обставини аварії, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

23 листопада близько 11:45 53-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara здійснив наїзд на двох пішоходів, що перетинали проїзну частину по не регульованому пішохідному переходу по вулиці Гвардійців-Широнінців.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження дістали двоє жінок. Їх госпіталізували до медичного закладу.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости