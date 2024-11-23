Двоє загиблих, двоє травмованих: моторошна ДТП на Харківщині

23 листопада близько 12:30 у місті Чугуєві на автодорозі Київ – Харків – Довжанський зіткнулися ВАЗ 2108 та Ford. Двоє чоловіків загинули, в лікарні 10-річна дитина та жінка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, 46-річний водій Ford, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ перебував 29-річний чоловік. Від отриманих травм він та його 21-річний пасажир загинули на місці події. Тілесних ушкоджень зазнали 10-річна дитина та 52-річна жінка, пасажири цього ж транспортного засобу.

Водій Ford затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости