Втрати окупантів на Харківському напрямку: понад 70 росіян знищено, двоє здалися в полон

Протягом минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого. Окупанти завдали двох авіаударів із використанням п’яти КАБів, а також п’яти ударів дронами-камікадзе. Здійснили 205 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 140 солдатів, з них безповоротні – 72, санітарні – 66, двоє полонених.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 21 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,5 бойових броньованих машин,1 артилерійську систему,1 автомобіль,1 одиницю спецтехніки,12 БпЛА.Знищено:37 укриттів для особового складу.

Агентство Телевидения Новости