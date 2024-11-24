У Харкові медики реанімували 54-річну жінку

Екстрений виклик до бригади харківських медиків надійшов 22 листопада о 5:47. В 54-річної жінки діагностували гострий інфаркт міокарда.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Життя 54-річної харків’янки було врятовано завдяки професійним діям бригади ЕМД 901 у складі лікаря Василини Рибатчин, медбрата Ярослава Даревича та водія Володимира Гейка», – йдеться в повідомленні.

Бригада провела успішні реанімаційні заходи, повернувши жінку до життя після клінічної смерті.

Агентство Телевидения Новости