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У Харкові медики реанімували 54-річну жінку
Екстрений виклик до бригади харківських медиків надійшов 22 листопада о 5:47. В 54-річної жінки діагностували гострий інфаркт міокарда.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Життя 54-річної харків’янки було врятовано завдяки професійним діям бригади ЕМД 901 у складі лікаря Василини Рибатчин, медбрата Ярослава Даревича та водія Володимира Гейка», – йдеться в повідомленні.
Бригада провела успішні реанімаційні заходи, повернувши жінку до життя після клінічної смерті.