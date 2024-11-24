Окупанти атакували Україну «шахедами»: чотири дрони ще у повітрі
Уночі 24 листопада окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з Орла та Брянської обл. Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.
19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.
В повітрі ще перебувають чотири ворожих БпЛА, бойова робота триває.