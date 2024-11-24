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Окупанти атакували Україну «шахедами»: чотири дрони ще у повітрі

Окупанти атакували Україну «шахедами»: чотири дрони ще у повітрі

Уночі 24 листопада окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з Орла та Брянської обл. Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

В повітрі ще перебувають чотири ворожих БпЛА, бойова робота триває.

Агентство Телевидения Новости

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