Терехов повідомив, на якому етапі децентралізація енергосистеми Харкова

У Харкові триває робота з децентралізації систем життєзабезпечення. У місті встановлюється спецобладнання для забезпечення незалежності від інших регіонів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як нагадав міський голова, внаслідок знищення російським агресором об’єктів критичної інфраструктури Харків зараз не має власної генерації електроенергії та отримує її з інших регіонів.

«У місті вже встановлене деяке обладнання. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, в тому числі виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють. Нам необхідно створити «енергетичний острів», щоб не залежати від інших регіонів», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости