На Харківщині військові рф маскуються під ЗСУ у спробі зайти в тил українців, – ISW

Російські війська продовжували наземні штурми на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихе 22 і 23 листопада, але не досягли підтвердженого просування вперед. Також окупаційна армія продовжує наступальні дії на напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але без успіхів. На деяких ділянках окупанти вдаються до маскування під українських військових, щоб проникати у тилові райони.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни ISW у звіті за 23 листопада.

23 листопада російські війська здійснювали активні наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак жодних значних просувань не досягли. Ворог атакував на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на південний схід – у районах Загризового та Глушківки. Наступальні дії також тривали на південний захід від Сватового поблизу Макіївки, Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки та Греківки, а також на захід від Сватового в районі Зеленого Гаю та в напрямку Новоплатонівки. Біля Кремінної активність ворога спостерігалась у районах Тернів та Торського.

Геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 23 листопада, зафіксували, як українські захисники успішно відбили механізовану атаку російського взводу на схід від Тернів.

Командир одного з українських батальйонів повідомив, що російські війська використовують бронетехніку для перевезення піхоти під прикриттям туману, намагаючись уникнути ударів української артилерії та створити тактичну несподіванку. За його словами, українські сили знищують чи пошкоджують до 90-95% російської легкоброньованої техніки на передовій і у ближньому тилу. Це змушує ворога долати відстані до 12 кілометрів для доставки підкріплення на передові позиції в районі Куп’янська.

Крім того, командир наголосив, що через значні втрати серед особового складу російські війська вдаються до маскування під українських військових, щоб проникати у тилові райони. Такі дії є воєнним злочином.

За наявними даними, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії (20-та загальновійськова армія Московського військового округу) продовжують діяти в районі Тернів.

Агентство Телевидения Новости