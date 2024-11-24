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У Харкові нетверезий водій пропонував патрульним 100 доларів

У Харкові нетверезий водій пропонував патрульним 100 доларів

23 листопада, близько 22:00, під час патрулювання Новобаварського району Харкова патрульні зупинили автомобіль Daewoo зі слідами ДТП. Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Патрульні запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу «Драгер», результат якого склав 2,71 проміле. З результатом огляду кермувальник погодився.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 100 доларів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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