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Росіяни скинули авіабомби на село Гранове на Харківщині

Росіяни скинули авіабомби на село Гранове на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 листопада – триває 1005 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 122.

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції українських підрозділів у районі Тихого та Вовчанська, одну атаку відбили, одне боєзіткнення триває. Також ворожа авіація завдала удару по Грановому авіабомбами.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах  Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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