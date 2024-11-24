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Як завтра відключатимуть світло на Харківщині: дані обленерго

Як завтра відключатимуть світло на Харківщині: дані обленерго

Завтра, 25 листопада, у період з 14:00 до 20:00 на Харківщині діятимуть обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

У таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Як уточнили в Укренерго, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», – зазначили в Укренерго.

Агентство Телевидения Новости

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