Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:18
Просмотров: 92

У Харкові на окружній дорозі позашляховик розтрощив легкове авто: фото

У Харкові на окружній дорозі позашляховик розтрощив легкове авто: фото

Сьогодні, 24 листопада, близько 16:45, на автошляху Київ – Харків – Довжанський неподалік села Сіряки сталося зіткнення автомобілів Mitsubishi L200 та ВАЗ 2103.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ДТП зазнав тілесних ушкоджень 36-річний водій ВАЗ.

Поліція встановлює обставини зіткнення. Вирішуються питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 