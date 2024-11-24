У Харкові на окружній дорозі позашляховик розтрощив легкове авто: фото

Сьогодні, 24 листопада, близько 16:45, на автошляху Київ – Харків – Довжанський неподалік села Сіряки сталося зіткнення автомобілів Mitsubishi L200 та ВАЗ 2103.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ДТП зазнав тілесних ушкоджень 36-річний водій ВАЗ.

Поліція встановлює обставини зіткнення. Вирішуються питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости