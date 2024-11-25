Нічний обстріл Харківщини: пожежа у складських приміщеннях в Куп’янську

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

25 листопада 4:35 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення та два автомобілі.

19:25 Чугуївська ТГ, Клугино-Башкирівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено стіну будинку, який вже був раніше пошкоджений. Без постраждалих.

9:20 Берестинський р-н, Наталинська ТГ, село Лип’янка. За межами населеного пункту ворог завдав ударів БПЛА “Шахед”. Без руйнувань.

8:40 Лозівський район, Олексіївська ТГ між населеними пунктами село Олексіївка та Зеленівка. Між населеними пунктами в лісосмузі зафіксовано удар БПЛА «Шахед». Без руйнувань та постраждалих.

На Харківському напрямку армія росії шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 12 людей.

Агентство Телевидения Новости