Армія рф завдала удар по Харкову

За попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання.

Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа.

Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

На цю хвилину - шість постраждалих, екстрена медична допомога працює на місці.

UPD

Кількість постраждалих зросла до десяти.

UPD 9:05

На цю хвилину 13 постраждалих, 9 - госпіталізовані.

На цю хвилину госпіталізовано пʼять людей

Источник: https://t.me/synegubov/12211

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