Армія рф завдала удар по Харкову
За попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання.
Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа.
Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.
На цю хвилину - шість постраждалих, екстрена медична допомога працює на місці.
UPD
Кількість постраждалих зросла до десяти.
UPD 9:05
На цю хвилину 13 постраждалих, 9 - госпіталізовані.
На цю хвилину госпіталізовано пʼять людей
Источник: https://t.me/synegubov/12211