Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Харкові збільшилася

На цю хвилину госпіталізовано пʼять людей, загалом медики надали допомогу вже 10 постраждалим.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби працюють на місці над ліквідацією наслідків.

Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови.

«Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости