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Дозвіл на зброю невдовзі почнуть оформлювати у Дії

Дозвіл на зброю невдовзі почнуть оформлювати у Дії

У застосунку Дія з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, пише Кореспондент.

Він нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї – це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

«Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком», – пояснив Драп’ятий.

Агентство Телевидения Новости

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