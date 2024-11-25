Вечірній обстріл Чугуєва: прокуратура фіксує наслідки

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 листопада орієнтовно о 19:25 ворог атакував безпілотником місто Чугуїв. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття біля житлового багатоквартирного будинку.

Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости