На Курщині окупанти йдуть в атаку по трупах – WSJ

Окупанти намагаються повернути Курську область до інавгурації Дональда Трампа, щоб відібрати у Києва цінний козир у мирних переговорах.

Як розповіли виданню The Wall Street Journal українські бійці, росіяни атакують їхні позиції з такою інтенсивністю, що іноді йдуть у наступ просто по тілах полеглих товаришів, повідомляє УНІАН.

«Вони атакують постійно – вранці, вдень, вночі», – каже Геній, командир батальйону 47-ї механізованої бригади України.

Він розповів, що близько шести тижнів тому росіяни почали контрнаступ, залучивши цілі колони бронетехніки, і відтіснили українців. За словами Генія, втративши велику кількість бронетехніки, росіяни відмовилися від цієї стратегії й почали відправляти людей пішки невеликими групами.

«Впоратися з трьома людьми не так вже й складно, але коли вони йдуть один за одним, деякі з них встигають просунутися вперед», – сказав він. «Іноді це всього кілька метрів, але протягом кількох тижнів це стає значним прогресом».

За словами українських військових, у росіян приблизно втричі більше людей, ніж в українців, і вшестеро більше вибухових безпілотників.

А один з українських солдатів, що воює під Суджею, зазначив, що співвідношення українців до російських сил у цьому районі більше, ніж 10 до 1, і що більшість солдатів його батальйону поранені й не можуть битися:

«Їх (росіян) важко порахувати – поле, по якому вони атакують, усіяне тілами», – каже він. – «Вони буквально наступають на тіла своїх товаришів, коли йдуть в атаку».

Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня, вважає, що росіяни, схоже, намагаються виснажити українців перед ще масштабнішим наступом з метою відвоювати Курську область.

Агентство Телевидения Новости