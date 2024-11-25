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По Харкову вдарили ракетою С 400 – Терехов
Удар по центру Харкова попередньо було завдано ракетою С-400.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Кількість постраждалих на цю хвилину зросла до 19.
Удар по центру Харкова попередньо було завдано ракетою С-400.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Кількість постраждалих на цю хвилину зросла до 19.
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