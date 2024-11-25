ДРГ окупантів намагалася прорватися на Харківщину біля Гоптівки

У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка і була зупинена нашими оборонцями.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили до Бєлгородської області, зазначив Задоренко.

Час від часу ворог намагається «прощупувати» позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність оборони українських захисників й злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів.

«Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації», – наголосив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости