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Деталі ракетного удару по Харкову: пошкоджено 40 будинків
Зранку близько 8:30 ворог здійснив ракетний обстріл центральної частини міста.
Попередньо вдарили з ЗРК С-400, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей.
Серед них 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71.
16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб.
Ворожий обстріл прийшовся у двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки