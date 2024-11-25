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Деталі ракетного удару по Харкову: пошкоджено 40 будинків

Деталі ракетного удару по Харкову: пошкоджено 40 будинків

Зранку близько 8:30 ворог здійснив ракетний обстріл центральної частини міста.

Попередньо вдарили з ЗРК С-400, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей.

Серед них 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71.

16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб.

Ворожий обстріл прийшовся у двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки

Агентство Телевидения Новости

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