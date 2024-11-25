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23 людини постраждали через ворожий удар по Київському району Харкова (фото)

23 людини постраждали через ворожий удар по Київському району Харкова (фото)

25 листопада о 8:35 російські військові здійснили ракетний удар по середмістю Харкова, унаслідок чого сталась пожежа на площі близько 80 мкв.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зафіксовано влучання в землю. Вогнем пошкоджено три автомобілі та фасади нежитлових будівель. Вибухові поранення дістали 23 людей віком від 21 до 71 років. 16 постраждалих доставили до лікарні.

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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