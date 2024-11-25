Роботу пошкодженого вибухом ЦНАПу організують в іншому приміщенні – Терехов

Внаслідок ракетного удару зафіксовано пошкодження в 41 житловому будинку.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Також серйозних руйнацій зазнала будівля Адміністрації Київського району та Центру надання адміністративних послуг, яка після обстрілу залишилася без електропостачання. Мер повідомив, що найближчим часом роботу ЦНАПу організують в іншому приміщенні неподалік.

Ігор Терехов зазначив, що зараз на місці обстрілу працюють комунальні служби. Вони закривають вибиті контури, ремонтують пошкоджені покрівлі та мережі.

«На вулиці холодно, тому наше завдання – якнайшвидше відновити надання комунальних послуг, щоб люди були в більш-менш нормальних умовах», – зазначив мер.

За його словами, внаслідок ранкової атаки постраждали 23 особи, серед них – відвідувачі та працівники ЦНАПу.

Агентство Телевидения Новости