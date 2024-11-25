На Харківщині відновили рух мостом над стратегічною ділянкою залізниці

У Харківській області завершили аварійні роботи на мості над залізницею поблизу міста Златопіль. Через інтенсивний рух на цій ділянці руйнація споруди могла спричинити зупинку логістики півдня регіону.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За інформацією Служби відновлення, руйнації шляхопроводу через залізничну колію поблизу міста Златопіль виявили цього літа. Споруда була збудована в 1979 році, але капітального ремонту за цей час не проводили.

Як встановило обстеження, подальша експлуатація мосту могла призвести до повної руйнації шляхопроводу.

«З огляду на інтенсивний рух залізницею на цій ділянці руйнація споруди призвела б до зупинки логістики півдня Харківщини загалом», – йдеться в повідомленні.

Під час аварійних робіт дорожники підсилили опорні частини споруди, збудували нові перехідні плити, перевлаштували деформаційні шви та відновили асфальтобетонне покриття.

Агентство Телевидения Новости