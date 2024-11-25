У Харкові відновили електропостачання в пошкоджених будинках

Харківські комунальники працюють над усуненням наслідків ракетної атаки рф, яка сталася вранці 25 листопада. Фахівці вже закрили 10% віконних контурів у будинках, які зазнали пошкоджень. Також було відновлене електропостачання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Триває відновлення постачання газу, води та тепла. Центр надання адміністративних послуг перенесуть в інше приміщення.

«Бо дуже великий попит на ці послуги, і вже завтра він функціонуватиме в іншому місці, про що повідомимо додатково», – розповів Терехов.

Агентство Телевидения Новости