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На Харківщині 3 ОШБр зачистила від окупантів село та взяла в полон сімох росіян

На Харківщині 3 ОШБр зачистила від окупантів село та взяла в полон сімох росіян

Третя штурмова зачистила населений пункт, у який прорвалися окупанти на Харківщині. Обмінний фонд поповнено сімома російськими солдатами.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

«Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів з 1-ї танкової армії рф. Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх», – йдеться в повідомленні.

Деякі окупанти під слідством у рф, частина – вже засуджені.

Як зазначили в бригаді, станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України.

Агентство Телевидения Новости

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