В Укренерго склали графіки відключень на завтра: діятимуть дві черги

Завтра, 26 листопада, в Україні протягом всього дня діятимуть дві черги відключень. Обмеження застосовуватимуться до 10:00 та після 14:00.

Про це повідомили в Укренерго.

У вівторок 26 листопада час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 10:00 – одна черга відключень;14:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Як нагадали в Укренерго, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також енергетики підкреслюють, що ас застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

«Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости