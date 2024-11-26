Окупанти посилили тиск на Харківщині: зафіксовано 28 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 листопада. 1007 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4450 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ, з них 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Степок, Павлівка, Яблунівка, Мала Рибиця, Вовчанські Хутори, Великий Бурлук, Питомник, Малі Проходи, Червона Зоря, Окіп, Слатине, Куп’янськ, Кругляківка, Богуславка, Іванівка, Міньківка, Слов’янськ, Гродівка, Дачне, Богатир, Велика Новосілка, Новий Комар, Ольгівка.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости