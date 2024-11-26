У Харкові правоохоронець на смерть збив жінку: коментар ДБР

Сьогодні, 26 листопада, близько 6:10, у Харкові на проспекті Аерокосмічному, 318, автомобіль Toyota Corolla на смерть збив пішохода. За даними ДБР, за кермом автівки перебував правоохоронець.

Про це «Новинам АТН» повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, місцевий правоохоронець, рухаючись по проспекту Аерокосмічному в напрямку харківського аеропорту, на пішохідному переході здійснив наїзд на 60-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

«На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій. Видимих ознак сп’яніння водій не мав», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України.

Агентство Телевидения Новости