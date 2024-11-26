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На головний флагшток Харкова повернули великий прапор

На головний флагшток Харкова повернули великий прапор

Харківські комунальники зняли штурмовий варіант прапора після покращення погоди – буревій, який вирував у місті напередодні, вщух.

Про це повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

Сьогодні на головному флагштоку міста встановили стандартний варіант прапора розміром 22,5×15 метрів.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні у Харкові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень близько 0 °C.

Агентство Телевидения Новости

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