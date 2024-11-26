Перша в Україні підземна лікарня на 2000 пацієнтів з’явиться у Харкові
У Харкові на базі Харківської обласної клінічної лікарні буде зведено підземний медичний комплекс «Ковчег». Реалізація проєктів медичної галузі триває у межах пункту «Людський капітал» та «Безпека».
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Це буде перша підземна лікарня в Україні, яка надаватиме високоякісні медичні послуги у максимально безпечних умовах. Адже для нашої прикордонної області найважливіше – це убезпечення населення від ворожих ударів», – повідомив начальник Харківської ОВА.
Одночасно отримувати медичні послуги в підземній лікарні зможуть понад 2000 людей.