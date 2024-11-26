Двом харків’янам за підпал автомобіля військового загрожує до десяти років тюрми

У Харкові двоє чоловіків, які раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності, через месенджер Telegram налагодили контакт зі співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Роботодавець» проінструктував обвинувачених, як саме необхідно діяти. На початку липня цього року зловмисники, перебуваючи на вул. Киргизькій, побачили автомобіль Volkswagen Transporter зеленого кольору з маскувальним забарвленням, сфотографували його, надіслали зображення куратору та отримали вказівку діяти за визначеним планом.

За допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші обвинувачені підпалив автівку, від чого відбулось її займання. Свої дії чоловіки зафільмували на мобільний телефон, щоб підтвердити виконання завдання.

«Роботодавець» обіцяв винагороду в розмірі 1000 доларів, але грошей палії так і не отримали.

Правоохоронці викрили зловмисників, наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного та 25-річного чоловіків за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Обвинувачених судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова, їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Встановлено, що 30-річний чоловік також причетний до вчинення аналогічного злочину – у серпні цього року він підпалив автомобіль українського військовослужбовця. Раніше стосовно нього до суду вже було направлено обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні, триває судовий розгляд.

Агентство Телевидения Новости