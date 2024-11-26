Солодощі на свята: у Харкові зросли ціни на подарункові набори

У Харкові перед зимовими святами проаналізували ціни на подарункові набори солодощів. Ціни варіюються від 80 до 630 гривень.

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість набору залежить від ваги, складу, виробника, оформлення тощо.

У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 80 гривень/100 г до 630 гривень/850 г, а шоколадні фігурки – від 30 гривень/шт. Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю, що йде в комплекті, коштують від 185 до 350 гривень. Адвент-календарі з шоколадками та цукерками коштують від 250 до 600 гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на подарункові набори солодощів зросли на 10-15%.

Нагадаємо, цикл зимових свят починає День святого Миколая, який після переходу України на новоюліанський календар відзначатиметься 6 грудня.

Агентство Телевидения Новости